Rukwind blaast heet frituurvet door kraam Bijlmerplein: drie gewonden

Het incident gebeurde rond 17.30 uur op de braderie op het Bijlmerplein toen het weer onstuimig werd, meldt politieteam Bijlmermeer op sociale media. In de stand waar de drie mensen stonden werd op dat moment gefrituurd.

"Door de rukwind kregen drie mensen die op dat moment in de kraam aan het werk waren olie over zich heen", aldus de politie. Agenten troffen de slachtoffers met brandwonden aan en verleenden eerste hulp. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis.

De Arbeidsinspectie kwam ter plaatse voor onderzoek, maar heeft geconstateerd dat er geen relatie was tussen werknemer en werkgever. "Het is daarmee geen zaak voor ons. Het onderzoek is afgesloten."

Zaterdagavond was door het KNMI code geel afgekondigd vanwege het stormachtige weer.