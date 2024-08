Preventief fouilleren in Den Helder na aanhoudende explosies en branden

De politie van Den Helder gaat de komende maand preventief fouilleren in De Visbuurt, Spoorgracht en Janzenstraat. De gemeente heeft de gebieden per direct aangewezen als veiligheidsrisicogebied naar aanleiding van de explosies en branden die afgelopen maand in het genoemde gebied hebben plaatsgevonden. "Ik ben de politie erg dankbaar", zegt één van de slachtoffers van een explosie in de Visbuurt.