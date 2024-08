Voormalig student Daan Steur ontweek afgelopen week de Volendamse slager

Opvallend waren de drie rode kaarten in dit prille seizoen. Elke wedstrijd ontving de ploeg van Kruys er eentje. "Dit mag niet meer gebeuren, want we maken het onszelf zo moeilijk."

Op de bank

Tegen TOP Oss keren verdedigers Xavier Mbuyamba en Yannick Leliendal weer terug in de selectie na hun schorsingen. Dit gaat zeer waarschijnlijk ten koste van Steur. De voormalig student stond voorgaande wedstrijden telkens in de basis, maar zit tegen de Brabanders in de dug-out. "Dat is minder, maar ik snap het ook wel gezien de concurrentie."

