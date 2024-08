Bart (36) verloor 35.000 euro en zijn thuis in vijf dagen: "Ik sta gewoon op straat"

Wat is er aan de hand op de camping?

Het is al langer hommeles op de camping in Ursem. De bewoners van de camping en de eigenaar staan al een tijd lijnrecht tegenover elkaar. De eigenaren van Ursemmerhof B.V. willen het park herstructureren en ombouwen tot een luxe chaletpark. Maar de campingbewoners die hier vaak al generaties lang verblijven, of net zijn gearriveerd zoals Bart, wensen hun vaste vakantieverblijfplaats te behouden.

"Ik wil dat er een manier wordt gezocht dat we samen tot een oplossing komen", benadrukt Bart. "In plaats van dat het grote geld nu mij de tent uitjaagt." Al is Bart niet te spreken over de manier waarop de camping om gaat met de situatie. "Ze doen er nu echt alles aan om mij en de rest van de campingbewoners te terroriseren."

Na een jarenlange strijd heeft de rechter in oktober vorig jaar in het nadeel van de bewoners van camping Ursemmerhof geoordeeld. Wat betekent dat het voor de recreanten de camping aan het einde van het campingseizoen ophoudt. "Dus dan sta ik gewoon op straat", besluit Bart. "Maandagochtend sta ik bij de daklozenopvang in Amsterdam."