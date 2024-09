Zo probeert Rob (31) jongeren van de drugs af te helpen

De hulpgroepen hebben het steeds drukker, ziet Rob. Onder de naam Narcotics Anonymous kan er op meerdere plaatsen in Hoorn over drugsgebruik worden gesproken. De laatste jaren sluiten steeds meer jongvolwassenen zich aan bij de praatgroepen voor drugsverslaafden.

Rob was vanaf zijn 21e verslaafd, waarvan de laatste drie jaar zwaar en belandde daardoor in de put. "In een paar maanden tijd raakte ik alles kwijt: mijn baan, mijn vrouw en pasgeboren kind, mijn vrienden en bovenal mezelf", vertelt hij.

Een praatgroep voor drugsverslaafden bleek (na de afkickkliniek) dé oplossing. Bij de 'NA' worden mensen in twaalf stappen geholpen om van de drugs af te blijven. Nu is hij bijna twee jaar clean en helpt hij anderen van hun verslaving af te komen.

Rob: "Er is ontzettend veel animo, ik ben zelf ook verbaasd hoe snel het gegroeid is." Rob komt nu bijna drie jaar bij de praatgroep op dinsdagavond in Hoorn. "Er zijn meerdere avonden in de stad bijgekomen, waardoor we nu op vijf avonden in de week zitten. Allemaal goed bezocht. Soms zitten we wel met 40 deelnemers, waarvan een deel rond de twintig jaar is. Sommigen zijn dus pas 14 jaar. Ja, daar schrik je toch wel van."

Verslaafde tieners

Het beeld dat er volop drugs wordt gebruikt in Noord-Holland Noord kleeft al langer aan de regio. In 2015 bleek uit rioolonderzoek dat in Enkhuizen dat het amfetaminegebruik (speed) relatief gezien bijvoorbeeld acht keer hoger lag dan in Amsterdam.

Ook Koggenland luidde in 2019 nog de noodklok nadat de gemeente signalen binnenkreeg dat het gebruik van drugs onder jongeren steeds normaler werd. "Dat is nu hét probleem, het is aan de orde van de dag", zei CDA’er Rick Nooij toen tegenover NH.

Drugsgebruik onder landelijk gemiddelde

Uit recente cijfers van GGD Holland Noorden en het RIVM blijkt dat ongeveer 10 procent van de jongeren (16 tot 25 jaar) in de regio de afgelopen vier weken drugs heeft gebruikt. Dat is nog niet zo veel als in bijvoorbeeld Amsterdam (17%) of Kennemerland (11,2%).

De GGD laat weten dat het drugsgebruik in de regio wél stijgt. Het maakt de zorgorganisatie alert, zegt woordvoerder Kristel van der Pouw Kraan: "Deze stijging is significant, maar absoluut gezien relatief klein."

Van der Pouw Kraan is betrokken bij ‘In Control of Alcohol & Drugs’, een programma om gebruik in de regio te voorkomen en te verminderen. "Natuurlijk blijven we de situatie in de gaten houden. Mocht er iets veranderen, dan springen we daarop in."

