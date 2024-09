Noord-Holland Noord gebruikt minder drugs dan gemiddeld, maar blijft een aandachtspunt

Het heersende imago van drugsgebruik onder jongvolwassenen in Noord-Holland Noord is al jarenlang een onderwerp van gesprek. Zo trok Enkhuizen aan de bel, omdat het gebruik van amfetamine in de West-Friese stad relatief gezien acht keer hoger lag dan in Amsterdam. Burgemeester Jan Baas reageerde geschokt over de cijfers en kondigde maatregelen aan om het gebruik te verminderen.

Ook Koggenland luidde de noodklok nadat de gemeente signalen binnenkreeg dat het gebruik van drugs onder jongeren steeds normaler werd. "Dat is nu hét probleem, het is aan de orde van de dag", zei CDA’er Rick Nooij toen tegenover NH.

Toch laten recente cijfers van GGD Hollands Noorden en het RIVM een ander beeld zien. Het aantal jongvolwassenen in Noord-Holland Noord dat in de laatste vier weken drugs heeft gebruikt, ligt zelfs onder het landelijk gemiddelde, blijkt uit recente cijfers van het RIVM. Daarbij scoort de regio, vergeleken met de andere GGD's in onze provincie, relatief goed. In 2022 gebruikte bijna 10 procent van de jongvolwassenen in de afgelopen vier weken drugs. In Amsterdam (17%), Kennemerland (11,2%) en Zaanstreek-Waterland (10,7%) lag dit percentage hoger.

Praatgroepen groeien

Dat betekent niet dat het probleem er helemaal niet meer is. Daar weet de 31-jarige Rob (naam bekend bij de redactie) alles vanaf. Hij was vanaf zijn 21e verslaafd, waarvan de laatste drie jaar zwaar en belandde daardoor in de put. "In een paar maanden tijd raakte ik alles kwijt: mijn baan, mijn vrouw en pasgeboren kind, mijn vrienden en bovenal mezelf", vertelt hij.

Een praatgroep van twaalf stappen voor drugsverslaafden, ook wel Narcotics Anonymous genoemd, bleek (na de afkickkliniek) dé oplossing. Nu is hij 21 maanden clean en helpt hij anderen het programma te volgen en uit een verslaving te komen.

Of het nu alcohol, drugs of medicijnen is, bij deze praatgroepen kun je terecht als je het verlangen hebt om te stoppen met gebruiken, benadrukt Rob. "Het is een zeer moeilijke tijd voor mij en mijn omgeving geweest. Ik ben heel dankbaar dat mijn leven weer volledig op de rit is. Ik heb mezelf teruggevonden, kan weer gewoon papa zijn en daarbij anderen helpen." Hij heeft dan ook een boodschap: "Hoe diep je ook zit: er is hoop. Niet waar we vandaan komen telt, maar waar we naartoe gaan."

Verslaafde tieners

De laatste jaren sluiten steeds meer jongvolwassenen zich aan bij de praatgroepen voor drugsverslaafden. "Er is ontzettend veel animo, ik ben zelf ook verbaasd hoe snel het gegroeid is", merkt hij op. Rob komt nu bijna drie jaar bij de praatgroep op dinsdagavond in Hoorn. "Er zijn meerdere avonden in de stad bijgekomen, waardoor we nu op vijf avonden in de week zitten. Allemaal goed bezocht. Soms zitten we wel met 40 deelnemers, waarvan een deel rond de twintig jaar is. Sommigen komen zelfs al binnen op 14-jarige leeftijd, daar schrik je toch wel van."

Tekst gaat verder onder de infographic.