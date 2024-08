Ajax loot Slavia Praag en Lazio in Europa League

Ajax ontvangt Lazio, Maccabi Tel Aviv, Galatasaray en Beşiktaş thuis. Bij de andere clubs gaat het om uitwedstrijden.

Dit jaar is de opzet van de Europa League totaal anders dan voorheen. In plaats van een groep met vier ploegen wordt er nu één grote competitie gespeeld. Daarin zitten alle 36 clubs bij elkaar. Elke deelnemer speelt weer een eigen uniek schema tegen 8 verschillende tegenstanders. Na acht wedstrijden zou Ajax dus bijvoorbeeld 6e kunnen staan, of 30ste.

De best acht ploegen gaan direct door naar de achtste finale. Nummers 9 tot en met 24 spelen een play-off om daar te komen. Vorig jaar viel Ajax na de groepsfase terug naar de Conference League, maar dat kan nu niet meer. Als Ajax onder de 24ste plaats eindigt, is het avontuur voorbij.