Twee kleuters uit achtbaan gevallen, toch is die volgens NVWA veilig

In 2019 viel de toen vierjarige dochter van Nienke de Groot uit precies dezelfde achtbaan op de kermis in Hengelo. De Groot zat achter haar dochter toen het gebeurde. "Ik zag dat ze eruit viel en kon haar nog net bij haar haren vastgrijpen. Toen bungelde ze buiten het karretje. Omstanders begonnen te schreeuwen, waarna de exploitant de achtbaan stilzette", zegt De Groot.

Aan het ongeluk hield de kleuter een flinke hoofdwond over en zat onder het bloed. Ook mentaal heeft het meisje een klap gekregen. "Ze heeft een groot litteken en last van angsten. We hopen dat dat met de tijd beter gaat", aldus De Groot.

Toen ze hoorde dat er in Alkmaar een kindje uit dezelfde attractie was gevallen, was ze dan ook 'geschokt'. "Ik heb de moeder van het kind Alkmaar gesproken. Onze kinderen zijn beide op hetzelfde moment uit de karretjes gegleden. Het maakt me heel erg boos dat het nu opnieuw kan gebeuren."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt dat het gaat om dezelfde achtbaan als in Hengelo. "Destijds is er geen technisch gebrek geconstateerd en zijn de procedures gevolgd", laat de woordvoerder weten.

Alkmaar

Afgelopen woensdag viel de vierjarige jongen wel uit het karretje. Volgens omstanders vloog hij meters door de lucht voordat hij tussen de attractie terechtkwam. Door de val brak hij zijn neus en kaak en liep hij een snee in zijn wang op. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens De Groot zit er te veel ruimte tussen de beugel en het kind. "Deze achtbaan is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar, maar zij glijden zo onder die beugel door. Ze kunnen wel steeds de instructies aanscherpen, maar plaats gewoon een gordel. Zorg dat die kinderen er niet uit kunnen vallen."

"Elk incident is er één te veel", laat de voorzitter van de kermisbond weten. "Dit heeft veel impact. In eerste plaats is het verschrikkelijk voor het slachtoffer. Daarnaast raakt het ook de kermisexploitant. Hij is net begonnen en dit raakt hem."

Onderzoek NVWA

Na het ongeluk in Hengelo werd de attractie ruim een dag gesloten voor een onderzoek naar de veiligheid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij constateerde dat de attractie veilig genoeg was. Ook in Alkmaar deed de NVWA onderzoek naar de veiligheid van de Crazy Clown, waarna de attractie na een dag weer openging voor bezoekers.