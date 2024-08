Schutter hoort eis van 17 jaar voor dodelijke schietpartij waarbij Lavernie (25) overleed

Al de hele avond was het onrustig in en rond café de Bierbron aan de Bassingracht in Den Helder. Dankzij camerabeelden - die vandaag tijdens de zitting in de rechtbank werden getoond - is goed te reconstrueren wat er gebeurde op die bewuste avond en nacht.

Lavernie had rond half elf in de avond van 4 augustus 2023 een eerste woordenwisseling met een van de aanwezigen in het café. Waar die ruzie precies over ging, is niet helemaal duidelijk. Een rode draad in alle verklaringen lijkt Lavernies vriendin te zijn - er zou een nare opmerking zijn gemaakt richting haar. Lavernie zou het voor haar hebben opgenomen.

Later die avond zocht het slachtoffer nog een paar keer de confrontatie op met zowel deze als een andere cafébezoeker. De fatale schietpartij vond vlak na sluiting, voor de deur van het café plaats. Op de beelden is te zien dat Lavernie om een auto heen loopt, richting de twee mannen met wie hij een conflict had. Hij lijkt iemand te willen slaan. Op dat moment klinkt er een schot. De 25-jarige man wordt geraakt in zijn bil en rent weg.

Tweede slachtoffer

Schutter S. (27) loopt om de auto heen en gaat in tegengestelde richting als Lavernie. Dan stopt hij, draait zich om en schiet nog eens vier keer. Een van de kogels wordt opgevangen door een andere man tegen wie Lavernie in de haast aanloopt, die zwaargewond raakt.

Hoewel hij ernstige verwondingen heeft opgelopen, overleeft hij de schietpartij wel. Voor Lavernie Martis (25) loopt het anders af. Hij overlijdt later die nacht aan zijn verwondingen. Hij is drie keer geraakt; het fatale schot is een schot in de buik waardoor hij extreem veel bloed heeft verloren.