De Week van West-Friesland: Wogmeer geeft gul en Scheringa blijft strijdbaar

Maar is er was ook vrolijker nieuws te melden uit het dorp in de gemeente Koggenland. Het is er dit weekend kermis en natuurlijk draait de dorpsdraaimolen weer haar rondjes. Tot dolle vreugde van de lokale jeugd, die vrolijk gebruik maakt van de trots van het dorp.

Wogmeer komt in actie

Even verderop, in Wogmeer, kwam zo ongeveer de gehele bevolking in actie voor 'hun' Lonnie. De eigenaresse van het Wapen van Wogmeer - het horecahart van het dorp - is ziek en zal niet meer beter worden. Binnen een week werd het streefbedrag van 60 duizend euro bij elkaar verzameld. Het moet ervoor zorgen dat de financiële zorgen van het gezin worden verlicht, zegt initiatiefneemster Sandra. "Binnen een paar uur stond de teller al op tienduizend euro. Dat hadden we helemaal niet verwacht."