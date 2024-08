Zien: Dolfijn in Noordzeekanaal duikt op langs boot van schipper Ferdie

Als we hem een dag na het gebeuren aan de lijn hebben, is Ferdie nog even enthousiast. Hij vertelt dat ze het verhaal over de dolfijn in Noordzeekanaal kenden van NH. "Ik zei nog tegen mijn vrouw Daniëlle, 'het zou toch wel heel bijzonder zijn als we hem nu zien zwemmen'", aldus Ferdie.

Ferdie kent het stukje water vlak voor de sluis goed. Hij was jarenlang als technicus werkzaam bij de KNRM in IJmuiden. "Ik had op weg naar zee nog even aangelegd bij de KNRM om een bakkie te doen met oud-collega's", vertelt de schipper. Op de terugweg ontmoette hij de dolfijn.