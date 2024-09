Noodbrug Vogelenzang komt vandaag aan, goed nieuws voor voetgangers en fietsers

De Stationsbrug over de Leidsevaart was in zeer slechte staat. De houten brug en stalen draagconstructie zijn verrot en verroest, bleek eerder dit jaar tijdens een uitgebreide inspectie. Het wegdek en de leuningen zijn deels losgeraakt van de draagbalken. En de funderingspalen blijken niet meer sterk genoeg om het brugdek te dragen.

Klachten

De gemeente Bloemendaal besloot daarom in juni de brug voor fietsers en voetgangers helemaal af te sluiten. De gemeente kreeg veel klachten van fietsers en voetgangers over de omleiding via de Centenbrug een paar honderd meter verderop.

Begin juli liet wethouder Attiya Gamri weten dat er een noodbrug zou komen. Het was eigenlijk de bedoeling dat die noodbrug voor 1 september zou worden geplaatst, maar dat loopt dus een dag uit. De noodbrug is een stalen loopbrug met een doorloopbreedte van 1,40 meter. Fietsers moeten afstappen en de brug met de fiets aan de hand oversteken.

Kosten: 50.000 euro

De noodbrug arriveert maandagochtend. Na de plaatsing ervan moet de brug nog goed worden aangesloten op het wegdek. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat die werkzaamheden de rest van de week duren. Even geduld dus nog. De kosten van het plaatsen van de tijdelijke brug zijn ongeveer 50.000 euro. Die kunnen gedekt worden uit het bestaande budget voor verkeer en vervoer.

Voetgangers en fietsers moesten de afgelopen maanden dus om via de Centenbrug. Dat is een flink eind verder lopen. Bovendien is de oversteek daar niet zo veilig voor fietsende schoolkinderen en is de helling van de Centenbrug vrij steil voor oudere mensen.

Tekst loopt door onder de foto.