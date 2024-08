Ingrid maakt machtige strandmandala's bij Wijk aan Zee

Ze komt speciaal uit Brabant naar Wijk aan Zee als ze behoefte heeft aan ruimte en rust. "Als ik merk dat mijn hoofd volloopt of ik maak me zorgen over dingen, zoek ik het strand op en ga ik een mandala maken. Terwijl ik dan creatief bezig ben, denk ik na over wat ik wil loslaten en wat ik wil toelaten in mijn leven. Een mandala is een spiegel van wie ik ben", vertelt Ingrid op het strand van Wijk aan Zee.

Loslaten

Het maken van een groot en complex zandkunstwerk kost een paar uur en is inspannend werk. Het resultaat, het zandkunstwerk, bestaat maar een paar uur. Het wordt vanzelf door de vloed weer uitgewist.

Dat lijkt zonde, maar dat is ook precies de bedoeling, legt Ingrid uit. "Iedereen is daar verbaasd over, maar voor mij is dat een van de mooiste momenten, het heeft mij heel erg leren loslaten en dat is waardevol in het leven." Ze vertelt dat ze van nature iemand is die controle over het leven wil hebben. Het werken met vergankelijke materialen hebben haar het inzicht gegeven dat vergankelijkheid juist bij het leven hoort en het leven mooi maakt.

