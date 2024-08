Verkeer rondom Alkmaar komt weer op gang, vertraging neemt af

Rond 10.00 uur schaarde een auto met aanhanger, waardoor de hele rijbaan richting Amstelveen werd geblokkeerd. De rijbaan is inmiddels weer vrij.

Op de aansluiting op de A9 vanaf de Ring Alkmaar (N242) stond op het hoogtepunt bijna een uur vertraging, volgens de ANWB. Ook vanaf de andere kant, op de N9, stond file. Verkeer dat via bijvoorbeeld Castricum of Uitgeest binnendoor probeerde te gaan, moest ook rekening houden met vertraging. De files lossen zich langzaamaan op, nu de weg weer vrij is.