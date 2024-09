Geliefde visboer na vijf jaar weer terug op vaste stek bij Hilversumse supermarkt

Vijf jaar geleden vertrok Heinen uit Hilversum, nadat de kar er zo'n veertig jaar - ook onder een andere naam - had gestaan. "Er waren plannen voor een verbouwing van de Jumbo en er kwam ook iets moois op mijn pad. Ik kon namelijk in Rotterdam gaan staan", legt hij uit. "Toen zijn we in goede harmonie uit elkaar gegaan."

Maar nu, vijf jaar later, kreeg Heinen weer een plekje vrij op de woensdag. Vrijwel meteen dacht hij terug aan zijn tijd Hilversum. "Ik wilde het graag proberen, en dat ging heel soepel. Met één gesprek was het eigenlijk geregeld", vertelt hij.

Heinen kijkt uit om zijn oude klanten weer te zien. "Iedereen is natuurlijk weer een paar jaartjes ouder geworden, dus er valt nog wat bij te praten", zegt hij.