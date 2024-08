Loting Europa League: AZ tegen AS Roma en Spurs, Ajax treft Lazio Roma

Competitiefase

Er wordt dit seizoen voor het eerst niet meer gespeeld in acht groepen van vier clubs. De opzet is nu zo dat er één ranglijst van 1 tot en met 36 wordt gemaakt. De eerste acht teams gaan direct door naar de knock-out fase. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde en wie op plek 25 of lager eindigt, is uitgeschakeld. Clubs gaan dus niet een niveau lager verder in de Conference League.

Ajax was ingedeeld in pot 1 en wist daardoor dat het slechts één van de op papier sterkste ploegen zou kunnen treffen. In pot 1 zaten onder meer Tottenham Hotspur, Manchester United en AS Roma.

AZ zat op basis van de sportieve prestaties in het recente verleden in pot 2 met onder andere Olympique Lyon en Real Sociedad. Het was niet mogelijk dat AZ en Ajax tegen elkaar zouden spelen of tegen FC Twente, de derde Nederlandse club in de Europa League.

Speelschema

Het speelschema wordt morgen bekend gemaakt door de UEFA. De eerste wedstrijden zijn woensdag 25 en donderdag 26 september. Donderdag 30 januari is de laatste speelronde van de competitiefase.