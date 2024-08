Marechaussee kan door nieuwe storing opnieuw geen noodpaspoorten verstrekken

Woensdag was er een storing in het defensienetwerk, waarop ook vele ministeries en overheidsdiensten zijn aangesloten. Door de grote computerstoring, volgens defensieminister Ruben Brekelmans veroorzaakt door een fout in de softwarecode, kampten onder meer Eindhoven Airport, hulpdiensten en gemeenten met problemen. De marechaussee kon toen ook geen noodpaspoorten uitgeven.

Zelfde probleem als woensdag

De moeilijkheden bij de marechaussee waren opgelost, maar vrijdagochtend werden opnieuw problemen geconstateerd, zegt de woordvoerder. "Waarschijnlijk door hetzelfde probleem als woensdag op het defensienetwerk."

De problemen met de uitgifte van noodpaspoorten spelen in het hele land. "We gaan er alles aan doen om in ieder geval weer noodpaspoorten te kunnen uitgeven, maar tot nader order kan dit dus niet."

Tweeduizend noodpaspoorten

Volgens de zegsman worden in deze periode maandelijks tweeduizend noodpaspoorten uitgegeven, om "allerlei redenen". Het gaat vooral om mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden, maar die er achter komen dat hun paspoort verlopen of kwijt is.