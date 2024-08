Live NH Sport: dubbel avondje AZ in Waalwijk én Velsen-Zuid

Dat zou in het voordeel van Telstar zijn, al ziet Telstar-trainer Anthony Correia dat anders. "Die jonge gasten kunnen ook goed voetballen. Wij moeten zelf zorgen dat we er klaar voor zijn", aldus Correia die tegen Jong AZ Zakaria Eddachouri gewoon opstelt. De spits staat nadrukkelijk in de belangstelling bij diverse clubs. Of aanwinst Reda Kharchouch bij de selectie zit, is onzeker. Zijn overschrijvingspapieren zijn nog niet rond.

Telstar - Jong AZ begint vanavond om 20.00 uur en het commentaar krijg je van verslaggever Frank van der Meijden.

