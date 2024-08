Nog meer vertraging: kapotte geluidsschermen A10 Noord worden vervangen

De geluidsschermen langs de A10 Noord zijn voor een deel in slechte staat. Sommige schermen zijn losgekomen tijdens storm Eunice in 2022. Na de storm is een deel van de schermen uit voorzorg verwijderd.

Om 21.00 uur vanavond beginnen de werkzaamheden. De A10 Noord binnenring is tussen afslag S118 en S115 afgesloten. Deze sluiting duurt tot maandagochtend 2 september 2024 05.00 uur. Afslag S118 is wel geopend.

Tijdens deze afsluiting wordt verkeer richting Amsterdam-Noord met behulp van borden omgeleid via A10 West en omliggende afritten.

Snelheidsbeperking

Na de afsluiting worden de schermen op de vluchtstrook vervangen. Vanaf dat moment geldt er een snelheidsbeperking: verkeer mag maximaal 90 kilometer per uur rijden. Soms is het nodig om een op- of afrit af te sluiten.

De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren.