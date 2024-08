Geniet van de laatste zomerse dag voordat de schoolbel weer gaat

Vandaag blijft het nog relatief mild. Hoewel de zon regelmatig te zien zal zijn, zullen er ook wat wolkenvelden voorbij trekken, aldus Visser. De temperatuur stijgt vandaag niet boven de 22 graden. In de avond trekt de wind aan, vooral langs de kust, waar het vrij krachtig kan waaien.

Zaterdagochtend heeft de zon meer moeite om door te breken. De dag begint bewolkt en er kan in de nacht of ochtend ook een enkele bui vallen. Later in de middag en de avond klaart het op. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden van de provincie en 23 graden in het zuiden.

Temperatuur stijgt

Op de laatste dag van de schoolvakantie, zondag, gaat het kwik flink stijgen. "Dan zitten we volop in de warme lucht", aldus de weerman. De maximumtemperatuur in onze provincie ligt op 28 graden en het blijft droog en zonnig. Ook na het weekend blijft het nog warmer dan gebruikelijk in september, met temperaturen van dik boven de 20 graden.