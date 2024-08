Bivakmutsen, pepperspray, ploertendoder en bitjes aangetroffen bij Poolse fans

Een deel van de Poolse fans zorgt gistermiddag op verschillende momenten voor onrust in de stad. Rond 14.35 uur gaat het eerst al mis in de metro ter hoogte van Waterlooplein als supporters van Jagiellonia Bialystok en Ajax het met elkaar aan de stok krijgen. Onduidelijk is of hierbij ook gewonden zijn gevallen.

Rond datzelfde tijdstip zien agenten in de Warmoesstraat een Poolse fan die een trui draagt met de tekst ACAB, een afkorting voor All Cops Are Bastards. Bij zijn aanhouding blijkt hij ook vuurwerk en fakkels bij zich te hebben, die in beslag zijn genomen. Vlak voor de wedstrijd worden ook twee Ajacieden aangehouden voor het dragen van een shirt met dezelfde afkorting.

Stoelen door de lucht

Een uur later slaat de vlam in de pan in de Warmoesstraat en op de Dam. Een groep Poolse supporters keert zich tegen de politie als ze door agenten worden gecontroleerd op het bezit van drugs en er bij een van hen een ploertendoder wordt aangetroffen. De supporters doen bivakmutsen op en gooien met stoelen naar de politie. Ook wordt er volgens de politie met traangas of pepperspray naar de agenten gespoten. Drie agenten raken gewond, zij zijn in een ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld.

Een Poolse relschopper met een ploertendoder kan direct worden aangehouden. Een tweede relschopper kan bij de Arena worden aangehouden als hij door agenten wordt herkend.