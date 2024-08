Buurt bijeen na beschietingen panden: "Kinderen worden geronseld om dit te doen"

Toch zegt dat volgens haar niet alles. "De politie zei dat het ook wel bekend is dat jonge mensen geronseld worden. Dus kinderen worden geronseld om zoiets te doen. Je kunt die mensen, die kinderen, wel herkennen. Maar het gaat er natuurlijk om, wie is dan de opdrachtgever, en dat is dan in onderzoek."

Over dat onderzoek wilde de politie heel weinig zeggen. Ook locoburgemeester Marjolein Moorman zei om die reden niet te kunnen zeggen waarom de schutter of schutters vier keer niet op heterdaad aangehouden konden worden. "Omdat dat politie-informatie is." Ze was wel blij met de camerabeelden.