Gemakkelijke overwinning brengt Ajax naar hoofdtoernooi Europa League

In de wetenschap dat Ajax de heenwedstrijd al met 4-1 had gewonnen, moest het heel raar lopen om de Europa League mis te lopen. Eerder op de dag hadden de Amsterdammers zich al verzekerd van de komst van Wout Weghorst. De spits werd gedurende de eerste helft meerdere malen op de grote schermen in beeld gebracht en luid toegejuichd.

Doordat Ajax de ruime voorsprong verdedigde, kon het met de handrem erop spelen. Wel zonder Steven Berghuis, want hij liep op de training een blessure op en is enkele weken uitgeschakeld. In de openingsfase kreeg Brian Brobbey een grote kans, maar verder bleef het echte gevaar uit. Vlak voor de rust zorgde Kian Fitz-Jim voor de openingstreffer: 1-0.

Taylor en Brobbey

De jonge middenvelder tekende voor zijn eerste treffer in het eerste van Ajax en viel op met zijn energieke spel. In de tweede helft liep Ajax verder weg bij de Polen. Via een vlotte aanval had Kenneth Taylor de bal voor het binnentikken en Brian Brobbey tikte de derde treffer binnen op aangeven voor Taylor. Tien minuten voor tijd maakte Daniele Rugani nog zijn eerste minuten in het shirt van Ajax.

Dankzij de 4-1 en 3-0 overwinningen op Jagiellonia Bialystok plaatst Ajax zich voor de competitiefase van de Europa League. Vrijdag om 13.00 uur vindt de loting plaats. Ook AZ zit dan in de kokers.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch (Gaaei/74), Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim (Mokio/74), Henderson (Van den Boomen/67), Taylor (Rugani/81); Traoré, Brobbey (Akpom/81), Bergwijn