Kogelhuls op Waterlandplein gevonden terwijl bewoners bijgepraat worden over beschietingen

In een week tijd werden een vishandel en een eetcafé beiden twee keer beschoten. De vishandel op 12 en 18 augustus, het eetcafé op de 14e en de 16e. De hulzen werden gevonden in een plantenbak vlak bij de twee zaken. Of de kogelhulzen met de schietincidenten te maken hebben moet de politie nog onderzoeken.

Zowel de vishandel als het eetcafé werden vanwege de beschietingen gesloten voor zes maanden. De gemeente en politie vreesden dat er nieuwe beschietingen zouden plaatsvinden als de deuren openbleven.

Bezorgde buurtbewoners

Op het moment dat de kinderen de hulzen aantroffen was een paar honderd meter verderop een bewonersavond bezig over de incidenten. Locoburgemeester Marjolein Moorman, stadsdeelvoorzitter Brahim Abid en medewerkers van Ymere waren daarbij aanwezig om uitleg te geven, zorgen aan te horen en vragen te beantwoorden.

Buurtbewoners lieten eerder aan AT5 weten veel vraagtekens te hebben over wat er gaande is. "Je gaat hopen dat het in elk geval niet gebeurt als alles open is en ik hier nog gevaar ga lopen", aldus een van hen. Op het plein werd ook een politiepost neergezet waar bewoners terechtkunnen met hun zorgen en vragen.