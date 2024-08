Zweten geblazen: Amstelveners voeren in gloeiendhete kas gesprek over hittestress

"Wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen straks als individu de ruimte hebben om de koelte op te zoeken. Het is natuurlijk heel erg als je in een klein huurwoninkje zit dat enorm opwarmt en je hebt niet de financiële middelen om op dat moment voor je eigen verkoeling te zorgen. Wij moeten zorgen dat mensen de keuze hebben om die koelte wel te vinden."

Dat betekent dat plekken waar het nu snel warm wordt heringericht moeten worden. De locatie waar de kas staat is dan ook niet zomaar gekozen. "Onder andere het Stadsplein kwam er bij ons uit als een van de locaties met heel veel hittestress, maar ook heel veel schoolpleinen en de ziekenhuislocatie. Dat zijn toch echt wel belangrijke plekken, ook voor kwetsbare mensen."

Plan voor koeler Stadsplein

Voor de transformatie van het kale Stadsplein is inmiddels een plan. Lichte tegels, groene eilanden met schaduwplekken en watervoorzieningen moeten daar in de toekomst voor verkoeling gaan zorgen.

Maar je moet volgens Gordon ook nadenken over je gebouwen en het gebruik daarvan. Groene gevels en daken en goede zonwering is bijvoorbeeld belangrijk. Grote ramen waar de zon de hele dag op schijnt helpen niet mee. "Als je er écht wat aan wil doen, moet je het al aan het begin bij de ontwerpopgave meegeven als randvoorwaarde of eis, want dingen aan de achterkant herstellen is een stuk lastiger."

Inwoners kunnen zelf ook een handje helpen om Amstelveen te verkoelen. Voor het vergroenen van hun tuinen en gevels kunnen zij subsidie krijgen van de gemeente.