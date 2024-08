'Bijprikken' is populair: explosieve toename aantal botoxklinieken

In 2013 telde Nederland 13 cosmetische klinieken, nu is dit aantal gestegen naar 361. De stijging ging het snelst in Noord-Holland, waar nu zeker 84 klinieken gevestigd zijn. 35 hiervan zijn in Amsterdam te vinden.

Sociale media

De stijging komt cosmetisch arts en plastisch chirurg David Mosmuller vooral door de invloed van sociale media, waar cosmetische ingrepen worden 'genormaliseerd'. Uit eerder onderzoek van het opiniepanel van EenVandaag bleek ook dat jongeren tussen de 16 en 35 jaar 'het steeds normaler vinden om een cosmetische ingreep te ondergaan.'

Ruim dertig procent gaf in 2018 al aan het normaal te vinden om te 'snijden in een lichaam om er mooier uit te zien.' Een jaar eerder was dat slechts vijftien procent. "Het is nog net niet hetzelfde als naar de kapper gaan, maar die kant gaat het wel op", zegt Mosmuller.

Bekwaamheid

Toch baart deze 'trend' Mosmuller zorgen. Niet zozeer de risico's die verbonden zijn aan bijvoorbeeld het spuiten van botox of fillers, maar meer over het 'opvullen' van de klinieken met artsen die de behandelingen uitvoeren. "De toename van de vraag is natuurlijk heel positief als bedrijf, maar het brengt wel risico's met zich mee. Er moeten wel voldoende bekwame artsen zijn die dit kunnen uitvoeren. Daar zien we toch wel problemen ontstaan."

Zo geeft Mosmuller aan dat hij steeds meer beginnend artsen ziet die naast hun baan of studie 'bijprikken'. "Je kunt er makkelijk wat aan verdienen, maar soms hebben ze dan alleen maar een cursus van een halfuurtje gehad. Dit is echt niet genoeg."

