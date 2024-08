Twee dagen sporten voordat school weer begint: Eemnesser Spektakeldagen van start

Eemnes heeft een groot sportaanbod, ook voor jongeren. Daar maken relatief veel Eemnessers van jong tot oud, gebruik van. Wat dat betreft zit het in de stad wel goed. "Daar zijn we hartstikke trots op, maar we moeten er wel voor blijven zorgen dat de mensen blijven bewegen", zegt de wethouder.

Lekker bewegen

Zelf probeert de gemeente het bewegen buiten ook te bevorderen, zodat het voor iedereen makkelijk is om aan de fitheid te werken. Vlak voor de zomervakantie opende wethouder Ten Have achter het Huis van Eemnes bijvoorbeeld nog een beachvolleybalveld en is wat later een 'beweegbank' voor het ontmoetingscentrum geplaatst. Dit is een bank waarop diverse oefeningen kunnen worden gedaan.

Als de wethouder klaar is, is het de beurt aan Juvat. De microfoon heeft hij niet nodig. Hij vraagt de kinderen, de vrijwilligers van de spektakeldagen en alle ouders en opa's en oma's lekker naar voren te komen. Voordat hij met de warming-up begint, test hij eerst het gilvermogen en daarna het reactievermogen van de kinderen.

Gezondheid

Vervolgens vraagt hij de kinderen wat gezondheid nou eigenlijk is. Als ambassadeur van Jongeren op gezond gewicht (JOGG) legt hij kort het belang uit van bewegen, goed rusten en gezond eten. Dit alles moet er vooral voor zorgen dat je lekker in je vel komt te zitten, zegt Juvat dan ook.

Maar dan is het tijd om actief te worden. Uit de enorme boombox schalt inmiddels 'Uptown Funk' van Bruno Mars. Met de ogen strak op Juvat gericht, volgen de kinderen zijn aanwijzingen tot op de letter, zodat ze de dans zo goed mogelijk mee kunnen doen. Een paar minuten verder is iedereen goed warm en vliegen de kinderen snel uit over de verschillende spellen en Olympische sporten die er te doen zijn. De 'spelen' zijn geopend.