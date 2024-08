Historische draaimolen trots van Hensbroek: "Hij is weer helemaal gepimpt"

Het draaimolentje is door een kermisexploitant uit Schermerhorn, die ermee stopte, geschonken aan het dorp. De attractie werd met de boot over de ringvaart vervoerd naar Hensbroek. "Hoelang hij hier al staat? Dat zal zeker wel een jaar of vijftig zijn", vertelt Fred van Schagen van het kermiscomité Hensbroek. "Als kind heb ik er ook nog rondjes in gedraaid."

Opknapbeurt door vrijwilligers

Het draaimolentje was wel toe aan een flinke opknapbeurt. Met een club vrijwilligers zijn de karretjes geschuurd en opnieuw geverfd. Waar eerst Donald Duck en Mickey Mouse op de karretjes prijkten, draaien nu Super Mario, Frozen en PAW Patrol met de kinderen mee: "Dat is toch wat meer van deze tijd en de kinderen vinden het prachtig", aldus Van Schagen. "Hij is weer helemaal gepimpt."

Andere dorpen vragen regelmatig of het draaimolentje ook niet bij hun op de kermis mag staan, maar daar begint het kermiscomité niet aan. "Dat doen we liever niet. Het is een historische draaimolen en we zijn er erg zuinig op. Je zet hem ook niet zomaar in elkaar."

De kermis van Hensbroek begint zaterdag en duurt tot en met dinsdag en dan zal de molen ook op volle toeren draaien. NH was aanwezig bij de opbouw en maakte met wat jonge Hensbroekers een testritje: