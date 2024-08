Jongetje (4) valt uit kinderachtbaan op Alkmaarse kermis: "Moeder was in blinde paniek"

Het ongeluk gebeurde gisteravond in de ‘Crazy Clown’ familieachtbaan op de Kanaalkade. Een vader die langs de kant stond om een filmpje van zijn eigen zoon te maken, zag het drama gebeuren. Hij doet zijn verhaal anoniem.

"Mijn kind zat met een vriendin van mij in een karretje en ik stond als trotse ouder met mijn telefoon langs de kant te filmen", begint de vader.

Val van drie meter

Wat er vervolgens gebeurt, is de nachtmerrie van elke ouder: "In een bocht vliegt er ineens een klein jochie uit het karretje voor mijn zoon", verklaart de man. Na een val van zo’n drie meter hoog komt het jongetje tussen de attractie terecht, verklaart hij. "De uitbater heeft hem er tussenuit gespit en hem terug aan zijn moeder gegeven, die in blinde paniek was. Daarna verwees hij hen naar de EHBO."

‘Golfbal op voorhoofd’

Volgens de getuige liep de jongen flinke verwondingen op. "Hij heeft een jaap op zijn wang, zijn kaak en neus zijn gebroken en hij heeft een golfbal op zijn voorhoofd." De vader heeft de beelden van het incident gedeeld met de moeder van het slachtoffertje. Hij is behandeld in het ziekenhuis.

De vader is er hoorbaar van ontdaan. "Ik mag hopen dat zijn ouders aangifte gaan doen. Je verwacht in Nederland dat als je in zo’n ding stapt dat je er ook weer heelhuids uitkomt. Niet dus."