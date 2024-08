Gevaarlijke kruising in Haarlem deels afgesloten: 32 ongelukken in vijf jaar

Het gaat om een proef van een jaar, die begin 2025 ingaat. Bruno Giebels van de Industriekring Haarlem vertegenwoordigt de ondernemers in de Waarderpolder. Hij is niet zo te spreken over de gekozen oplossing. "Dit is een grote ingreep en daar zijn wij helemaal niet blij mee. We zijn het met elkaar eens over de verkeersveiligheid op dit punt, die is hier niet echt groot. Maar deze oplossing is misschien goed voor de veiligheid, maar niet voor de bereikbaarheid van de bedrijven hier en de doorstroming."

Liever verkeerslichten

Giebels heeft een andere oplossing in gedachten: "Wat ons betreft, moeten hier verkeerslichten komen. De grote bouwmarkt, maar ook andere bedrijven worden nu minder goed bereikbaar, dan moet je omrijden via onder meer de Waarderweg en de Claes Tillyweg."