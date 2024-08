Een uiltje knappen zit er tijdens de Beddenrace niet bij: Langedijker traditie moet blijven

De Langedijker traditie is sinds de jaren 80 een echte happening in het dorp. Op het parcours moeten de beddenracers proberen zoveel mogelijk rondes te maken. Het team dat de meeste rondes loopt, heeft gewonnen. Er moet altijd minimaal één teamgenoot op het voertuig liggen, terwijl de ander de zelfgebouwde constructie voortduwt.

Feestdag

Ondanks de populariteit bij het publiek liepen de deelnemersaantallen terug in de laatste dertig jaar. Het is dan ook een loodzware discipline.

Langedijkers Frank Bijvoet en Mark van der Molen deden toen ze jong waren vaak mee, maar de laatste jaren keken ze vooral toe met een biertje in de hand. "Om de traditie hier in stand te houden doen we dit keer weer mee", vertelt Mark.

De hele dag is het feest in Langedijk. Naast de kermis en muziek is er in de middag al een steprace voor de jeugd. "Vriendengroepen komen bij elkaar en mensen versieren hun tuin langs de route. Het is de mooiste dag van het jaar hier", vertelt Mark.

