Telstar-coach Correia stelt gewilde Eddahchouri gewoon op tegen Jong AZ

Waar Apau snapt dat er over 'competitievervalsing' wordt gesproken, ziet Correia vooral de meerwaarde van beloftenploegen in de competitie. "Geweldig dat ze erbij zitten, kijk maar naar het EK hoeveel jongens daar meededen die in het verleden in de eerste divisie uitkwamen."

Reda Kharchouch

Tegen Jong AZ kan Correia niet beschikken over Tom Overtoom. De middenvelder is al een tijdje geblesseerd, maar hoopt volgende week weer mee te trainen. En het is nog de vraag of nieuwste aanwinst Reda Kharchouch bij de selectie zit. De overschrijvingspapieren zijn nog niet ondertekend door zijn oude club Hajer FC uit Saudi-Arabië.

Telstar - Jong AZ begint morgenavond om 20.00 uur en NH Sport doet op de radio live verslag van dit Noord-Hollands onderonsje.