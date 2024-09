Onderzoek naar 'illegale' bewoning door arbeidsmigranten: "Overlast en verpaupering"

Dat er niets gebeurt, weerspreekt de gemeente Hollands Kroon. "Er loopt een onderzoek naar deze melding, maar we moeten zorgvuldig omgaan met gegevens. Dat kost tijd, veel tijd. Je kunt niet zomaar mensen uit een woning zetten. Als er een melding komt van illegale bewoning, moeten we eerst zelf constateren dat er iets mis is. Dan wordt eerst gekeken naar het mogelijk legaliseren van de situatie en pas daarna volgen mogelijk sancties."

Veiligheid

Volgens de gemeente Hollands Kroon is het aantal meldingen of handhavingsverzoeken bij illegale bewoning stabiel gebleven. Het probleem is niet zo groot dat er extra ambtenaren vrijgemaakt moeten worden voor onderzoek en handhaving. De gemeente maakt duidelijk verschil tussen een 'melding' en een 'handhavingsverzoek'. "Dat laatste is vooral als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is. Dan treden we natuurlijk veel sneller op."

De inwoner van Middenmeer die de melding heeft gedaan van illegale bewoning in zijn straat heeft, nadat NH navraag had gedaan, inmiddels ook reactie gekregen van de gemeente. "Ja, nu ineens wel. De woningeigenaar krijgt een brief waarin staat dat hij uit moet leggen wat er gaande is in zijn huis. Volgens mij weten ze dondersgoed wat er aan de hand is, maar ik wacht het af. Ik weet het anders ook niet meer."