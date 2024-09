Buurman is 'illegale bewoning' door arbeidsmigranten in Middenmeer zat, gemeente start onderzoek

De huisvesting van arbeidsmigranten is al jaren een probleem in de Noordkop en de regio West-Friesland. Duizenden seizoenarbeiders werken op het land of in de kassen van Agriport. Agrariërs proberen in veel gevallen huisvesting zelf te regelen op eigen terrein, maar voor veel migranten is geen plek en komen terecht in woonwijken in de regio. Arbeiders kunnen dan tijdelijk een kamer huren en in sommige gevallen gebeurt dat zonder vergunning.

Ontruimd

"Ik heb het idee dat de gemeente niets doet tegen illegale huisvesting van arbeidsmigranten", vertelt een inwoner* van Middenmeer. Hij wil niet met naam worden genoemd en benadert NH, omdat hij maar niets hoort van de gemeente. "Koophuizen worden opgekocht door pandjesbazen en onderverhuurd per kamer via uitzendorganisaties. Op aandringen van de gemeente is de woning in de straat eerder al eens ontruimd. Maar nu is de eigenaar weer opnieuw zijn woning gaan verhuren."

Volgens het bestemmingsplan is deze constructie niet toegestaan zonder vergunning. In zo'n woning mogen alleen mensen wonen die een huishouden of een gezin vormen.

Zuipen en lawaai

In april doet de Middenmeerder een melding bij de gemeente Hollands Kroon dat een woning in zijn straat bewoond wordt door arbeidsmigranten. De gemeente staat niet toe dat woonhuizen zonder meer een pensionfunctie krijgen, tenzij er een gezin of een huishouden woont. "Maar daarvan is geen sprake; vier mannen uit verschillende landen", vertelt de buurman.

"Na verschillende keren contact opgenomen te hebben krijg ik totaal geen reactie. Zelfs reageren ze niet op mails die ik verstuur. Dit gaat in tegen hun eigen bestemmingsplan waar in staat dat dit niet toegestaan is. Er wordt niets aan het huis gedaan door de eigenaar; een agrarisch eenmansbedrijf uit Den Haag. De woning verpaupert gewoon. De gaten zitten in de gevel." Bij rondgang in de buurt is inderdaad te zien dat er gaten zitten de kozijnen van het huis.

Hij krijgt bijval van zijn buurman* die ook niet met naam genoemd wil worden uit vrees voor represailles. "Ik ben er helemaal klaar mee. Ze wonen daar met zijn vieren en hebben allemaal een auto. Ik ben slecht ter been en kan nauwelijks nog een parkeerplek vinden in de straat. En ieder weekend is het wel raak met zuipen en lawaai."

