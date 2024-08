Het Regio Songfestival barst los: maak vanavond al kennis met eerste kandidaat

De inzendingen stroomden dit jaar binnen. Van doorgewinterde artiesten tot onervaren nieuwkomers, ieder met een eigen uniek geluid. Uit deze inzendingen zijn inmiddels vier kandidaten gekozen, die volgens de producers de meeste kans hebben die felbegeerde landelijke titel binnen te gaan slepen.

Vanavond om 17.10 uur maken we op televisie al kennis met de eerste kandidaat: Renee Rose. In de weken erna volgt de rest. Op donderdag 5 september is dat Bibi Espina, donderdag 12 september SiRKriS, en op donderdag 19 september de vierde, Jeroen Gmelich.

Eigen stijl

Volgens presentatrice en vocalcoach Kirsten Michel hebben alle vier de kandidaten een hele eigen stijl. "Dat maakt het juist zo leuk", aldus Kirsten. In de aankomende weken is te zien hoe zij aan de slag gaan met hun ingezonden demo, en daar samen met de producers van Fluitsma & Van Tijn een volledig gladgepolijste hit van maken.

Het viertal neemt het in onze provincie tegen elkaar op, waarna er een winnaar gekozen wordt. Diegene gaat dan richting Maastricht en strijdt voor de landelijke titel. De Limburgse Emmy Ackermans ging er vorig jaar met het liedje 'T Letste Rundje met de winst vandoor. De schrijver van dat nummer is onze eigen presentatrice Kirsten Michel. "Nu heb ik niet geschreven hoor, maar we zijn destijds dicht bij Emmy gebleven. Ik ondersteun de kandidaten nu, en probeer ervoor te zorgen dat nu de kandidaten ook dicht bij zichzelf blijven."

Of dat voldoende is om te winnen, horen we op 9 november. Dan vindt de landelijke finale in Maastricht plaats.