Héél even dacht Hoorn een eigen hunebed te hebben

Oerpark

Wegner en De Meij geven daarom ook niet op. “Wij hebben dat voorstel voor een hunebed gedaan omdat we wisten dat het zou opvallen. Maar het gaat ons eigenlijk om het hele verhaal. Of het nou een hunebed is, of niet. Dat er duizend stenen op het stadsstrand van Hoorn liggen die met de boot uit Drenthe zijn gehaald, is bijzonder genoeg.”

Wolters van het hunebedcentrum is het daar volmondig mee eens. Om de stenen eer aan te doen heeft hij Wegner en De Meij aangeboden om een paar keien naar het hunebedcentrum in Drenthe te halen. Volgens de voorzitter is er reden genoeg om juist deze Hoornse stadsstenen een speciale plek te geven in het 'oerpark'. "Bijna niemand kent het verhaal terwijl het een bijzondere band tussen Drenthe en Noord-Holland vertelt. Het zou geweldig zijn om hier in het park een paar stenen naast elkaar te leggen, met een bordje dat uitlegt waar ze allemaal zijn geweest."

De raadsleden hopen dan dat ze de komende tijd aan de slag kunnen om de stenen naar Drenthe te brengen. "Het is een prachtig verhaal en dat willen we graag vertellen. Als het college niet mee wil doen, huren we zelf een vrachtwagen. Het hoeft echt niet veel te kosten, maar het is te bijzonder om er niets mee te doen."