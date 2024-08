Celstraf en rijontzegging voor beschonken bestuurder die Ruud in Sint Pancras doodreed

Rik E. rijdt die zomeravond 6 augustus 2022 - met vijf glazen whiskey achter de kiezen - samen met zijn moeder en zus door Sint Pancras. Hij zou enkele dagen daarna mogen afrijden, en wilde laten zien wat hij kon.

Bij het naderen van de rotonde aan De Helling, waar het dodelijke ongeluk plaatsvond, wil E. remmen, verklaarde hij eerder in de rechtbank. Maar de Opel Corsa van zijn zus is een automaat, terwijl hij een schakelauto is gewend. "Ik maakte een fout dat ik het gas heb ingetrapt in plaats van de rem. Voor ik het wist, lagen we in het water."

Een fatale fout, zo blijkt. Ruud en zijn vrouw worden geschept en belanden ook in de sloot. De twee waren met de fiets onderweg om cadeautjes voor haar verjaardag te halen.

Vreselijke dood

"Ik dacht dat ik verdronk", vertelde zijn weduwe tijdens de zitting in tranen. "Op eigen kracht kwam ik boven, maar ik zag Ruud niet. De auto is een vreselijk wapen geworden, die Ruud een vreselijke dood heeft bezorgd."

Haar man blijkt onder de auto klem te zitten en moet door omstanders worden bevrijd en uit het water worden gehaald. Hij overlijdt later in het ziekenhuis.

