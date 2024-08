Pikzwarte rook en een keiharde knal: wat gebeurde er dinsdag bij Tata Steel?

Een pikzwarte, honderd meter hoge rookpluim knalde afgelopen dinsdag uit één van de ovens van Tata Steel. Voor 40 tot 50 seconden werden omwonenden van het staalbedrijf in de IJmond opgeschrikt door een 'keihard gerommel'. Sommige zagen het vanuit hun tuin, anderen vanaf het strand bij Wijk aan Zee. Een groot aantal van hen noemt het moment 'angstaanjagend'.

'Bom ontploft'

Niet veel later stromen de berichten bij stichting Frisse Wind binnen. Bestuurslid Sasha Voet 'is wel wat gewend', maar dit was anders. Voet: "Ik kreeg meer dan vijfentwintig gestreste mails en berichten binnen van bezorgde buren met foto's en video's van de gigantische pluim."

Dat Tata Steel meer uitstoot dan officieel mag, is volgens het bestuurslid een gegeven. Het staalbedrijf kreeg afgelopen juli nog een boete vanwege het overtreden van milieuregels. Toch is het deze keer anders, zegt ze. "Het is zo visueel en angstaanjagend met dat geluid. Sommige mensen dachten dat er een bom was ontploft."