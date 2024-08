Zeer grote brand marineschip Den Helder

De brand is rond 11.30 uur ontstaan. De brandhaard was lastig te vinden en is moeilijk te bereiken, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. De rookontwikkeling is inmiddels afgenomen. "Aan de buitenkant zie je er niet veel meer van, het zit vooral in het schip."

Volgens onbevestigde berichten zou de brand in een van de machinekamers zijn, zo meldt Marineschepen.nl. Het schip lag al langere tijd in onderhoud.

Diverse hulpdiensten zijn via de hoofdpoort met spoed het terrein op gegaan. De brand is zo groot dat marinebrandweer zelf om bijstand heeft gevraagd bij de brandweer.

Geen gewonden

Paul Middelberg, hoofdcommunicatie van de Koninklijke Marine, laat weten dat er bij de brand geen gewonden zijn gevallen. Alle mensen die aanwezig waren op het schip, zijn inmiddels veilig geëvacueerd, aldus Middelberg.

Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brand woedt op het fregat Zr.Ms. Evertsen, een schip dat wordt gebruikt als luchtverdedigingsschip.