Toch nog een nieuwe nier voor Texelse Esther dankzij Monique?

Het gaat steeds slechter met Esther van Onzen. "Ik ben altijd moe. Lopen gaat heel moeilijk, maar gelukkig kan ik nog wel fietsen." Vorig jaar november deed ze een oproep via NH Helpt voor een nierdonor, maar ondanks meerdere reacties is er nog steeds geen goede match gevonden en is Esther inmiddels klaar om nierdialyse te ondergaan. "Anders vergiftig ik mezelf," vertelde ze al eerder aan NH.

Zorg voor de ander

Monique Verkerk treft Esther van Onzen op een terras in het centrum van De Koog. Het lukt Esther niet meer om ver te reizen of te lopen. Monique vertelt Esther dat zij zich vorig jaar heeft aangemeld bij het Nierdonatieteam Amsterdam. "De behoefte voor anderen te zorgen heb ik heel erg. Ik had me aangemeld voor een kennis die een nier nodig had. Dat traject is niet verder gegaan, maar toen zag ik Esther voorbij komen op Facebook met haar oproep. Ik dacht meteen: als ik het voor de één doe, kan ik het ook voor de ander doen."

Tekst loopt door onder de video.