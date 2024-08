Bij tegenstander RKC brak AZ-trainer Maarten Martens door: "Alleen in een klein huisje"

Als Martens met AZ terugkeert in Waalwijk, zal hij met zijn ploeg op jacht gaan naar de doelpunten. Tot nu toe vielen die niet bepaald gemakkelijk. In de eerste drie competitieduels vond AZ pas twee keer het net. Tegen NEC, Almere City en FC Groningen ging het in aanvallend opzicht moeilijk.

Doelpunten gevraagd

"We moeten het ook niet overdrijven", zegt Martens over het gebrek aan doelpunten. Spits Troy Parrott leek in de voorbereiding op dreef te zijn, maar wacht nog op zijn eerste treffer. "We moeten vertrouwen blijven geven aan de spelers. We hebben veel kwaliteit en dat hebben ze al bewezen.

