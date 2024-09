Explosies IJmuiden lijken verleden tijd, eerste verdachten vandaag voor de rechter

Toeval of niet: de Haarlemmer en Heemstedenaar staan terecht voor misdaden die na het invoeren van de maatregel zijn begaan. De twee zijn trouwens niet de enige verdachten in hun zaak: ook drie andere mannen en een vrouw uit IJmuiden zouden ermee te maken hebben. Ze werden allemaal in juni en juli gearresteerd.

De vier IJmuidense verdachten hoeven niet naar de rechtbank voor een inleidende zitting: zij mogen de inhoudelijke rechtszaak in vrijheid afwachten. Zo'n zitting is alleen voor verdachten die in voorarrest zitten.

"Die vier IJmuidenaren lopen gewoon hier vrij rond?" vraagt Lydia, om zich heen spiedend. Maar echt geschrokken lijkt ze niet. "Maar ze zijn nog wel verdachten... dan houden ze zich vast koest."

