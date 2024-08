Zingen er ooit nog vogels op Camping Vogelenzang? Ook vleermuis en wezel bedreigd

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie bekommert de nieuwe eigenaar, MarinaParken, zich totaal niet om de groene spechten, wielewalen, ransuilen en staartmezen. Die gebruiken het terrein als voederplek. Ook vleermuizen, zandhagedissen en wezels zouden worden bedreigd. Dit schrijft de vogelwerkgroep in een brief aan de gemeente Bloemendaal.

Op het terrein heeft MarinaParken grondwerkzaamheden verricht ter voorbereiding op het plaatsen van luxe chalets, maar ook om een pad bij het zwembad aan te leggen. Volgens de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft de nieuwe eigenaar onder meer heggen verwijderd die zo kenmerkend zijn voor het landschap. Dat zou de vogelstand niet ten goede komen.

75 chalets

Bij de plannen voor de bouw van 75 chalets op het meest westelijke deel van het terrein zou de nieuwe eigenaar bovendien geen aandacht hebben besteed aan de 'noodzakelijke groene dooradering.' Kortom, op geen enkele manier wordt volgens de vogelwerkgroep rekening gehouden met de natuur- en landschappelijke waarden van het gebied.

In totaal wil MarinaParken 350 luxe vakantiechalets neerzetten op de camping, waar nu nog caravans en tenten staan. Het bedrijf dacht hier geen vergunning voor nodig te hebben, maar de gemeente Bloemendaal heeft bepaald dat er wel degelijk toestemming vereist is voor de transformatie van de traditionele familiecamping in een luxe park. Dat MarinaParken de vergunning voor de bouw krijgt, is onwaarschijnlijk. De complete gemeenteraad is tegen.

