Ook oudste verdachte (14) van serie branden Alkmaar op vrije voeten

De twee meisjes uit Heerhugowaard en Den Helder worden door het openbaar ministerie verdacht van brandstichting in vereniging met gevaar voor goederen en personen, zo laat een woordvoerder van het OM weten aan NH.

Het gaat om een reeks van zeven branden op vrijdag 16 augustus. Eerst waren er vijf kleine brandjes in en nabij het centrum van Alkmaar, onder meer in de bibliotheek en Grote Kerk. Na de zesde brand in een tentje in sportwinkel Decathlon werd via burgernet verspreid dat de politie op zoek was naar meisjes van 16 of 17 jaar.

Grote brand

Tenslotte brak rond 19.15 uur een grote brand uit in in Alkmaar-Noord. Kledingwinkel Kik in winkelcentrum De Mare werd verwoest en omliggende panden en huizen beschadigd. Kort daarna werd het tweetal dat voldeed aan het signalement opgepakt. Ze bleken 12 en 14 jaar. Al vrij snel bekenden ze bij de politie de branden te hebben gesticht. Volgens hun advocaat Elwin Boskma uit 'verveling'.