Burgemeester Wienen heeft brok in keel bij leggen struikelstenen voor razziaslachtoffers

In augustus worden in Haarlem elk jaar struikelstenen gelegd voor slachtoffers van de razzia in 1942. Op 25 augustus van dat oorlogsjaar werden 170 van de in totaal 733 vermoorde Joodse Haarlemmers uit hun huizen gehaald en gedeporteerd. Ze werden op 31 augustus vergast in vernietigingskamp Auschwitz.