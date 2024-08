Nieuwe uitdaging voor avonturier Tim (23): liften van kust naar kust in Amerika

Tim heeft alleen budget mee voor overnachtingsplekken waar hij kan monteren. "Het is een hele grote challenge die ik aanga. Het is zonder geld door het land liften en tussen het liften door moet ik de video's editten. Het is elke keer drie dagen liften, vier dagen mezelf opsluiten en in een motel editten." Hij lacht: "En dan is het wakker worden, editten, slapen."

Het nieuwe avontuur van Tim is te volgen via zijn YouTubekanaal. De 1e aflevering komt 7 september online.