Joyrider (14) onder invloed scheurt met 200 km/u over A4

De jongen liep tegen de lamp door de trajectcontrole tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, vertelt een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid aan NH. De apparatuur registreerde een gemiddelde snelheid van 200 km/u, waarna de politie erachteraan ging.

Bij Hoofddorp nam de bestuurder 'op het laatste moment de afrit door in één keer van de linkerrijstrook naar de afrit te steken', schrijft de politie op Instagram.

Nadat de politie de bestuurder een stopteken had gegeven, bleken er meerdere minderjarigen in de auto te zitten. Achter het stuur zat een 14-jarige bestuurder, die dus niet in het bezit was van een rijbewijs. Bovendien had hij de auto zonder toestemming meegenomen, schrijft de politie op Instagram.

Drank, drugs en cobra's

En ook daar bleef het niet bij: hij was ook nog onder invloed van alcohol en drugs en had enkele cobra's (zwaar illegaal vuurwerk) in de auto liggen. Uiteindelijk is hij meegenomen naar het bureau, waar bloed van hem is afgenomen.

De jongen is overgedragen aan zijn verzorgers. Over hem en zijn minderjarige bijrijders is een melding opgesteld die naar Veilig Thuis gaat. Het OM zal bepalen welke straf de joyrider krijgt.