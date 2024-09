Oude kleren aan en het bos in: Evert-Jan laat kinderen natuur ervaren

Zelf was Evert-Jan als kind vaker in zijn boshut dan thuis. Na school struinde hij ieder vrij moment door de natuur in zijn buurt. Hij had geluk, want waar hij woonde, was er daar veel van. Het werd de basis voor een levenslange liefde en fascinatie, die zich als vanzelfsprekend doorzette in de keuze van een beroep: boswachter. "Gelukkig weet ik nu wat ik toen had. En het is niet uit te drukken, zo gezond en zo goed en zo goud als dat was."

Wespen en wormenpoep

Als de 'Bosw8er' zet hij zich nu in om zoveel mogelijk kinderen dezelfde ervaring te laten hebben als hij had. En dat werkt: wanneer kinderen een paar keer met hem op pad zijn geweest, worden ze steeds vrijer en geïnteresseerder. In de steeds verder bebouwde omgeving hebben kinderen vaak geen struinnatuur of boomhutten in de buurt. Maar dat is ook niet nodig. Vaak begint het voor de eerste beleving al vlak bij school, met kijken naar kleine hoopjes zand tussen het gras. De kinderen voelen eraan en pakken het op. "Als ik dan zeg dat ze eigenlijk wormenpoep in hun hand hebben, zijn de 'ieuws' niet van de lucht," grinnikt Evert-Jan.

Ook met kinderen van basisschool De Plataan in Velsen-Noord gaat hij op stap. Op weg naar het bos dient zich meteen al een mooi onderwerp aan: een vlieg die eruitziet als een wesp. Aanleiding voor een kleine les over hoe je de verschillen kunt zien. Verderop rennen de kinderen over het pad het avontuur tegemoet. Sommigen komen hem vondsten laten zien en anderen klimmen met elkaar over omgevallen bomen. Dit is precies de beleving die Evert-Jan aan ze over wil brengen, zegt hij tevreden: "Ouders weten inmiddels al: de boswachter komt, dus doe maar oude kleren aan."