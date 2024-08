Deze mannen ruimen voor dag en dauw jouw troep op van het strand

Om het werk te verlichten, staan er sinds kort grote, zwarte afvalkisten op het strand. Het afval rapen is namelijk intensief werk, vertelt Marco. "Zo'n kist heeft een inhoud van 4000 liter. En zo'n kliko maar 100 liter. Dat maakt het werk voor ons veel lichter."

Voor de schoonmaakploeg zijn de bakken handig, maar veel mensen zijn er niet blij mee. "Het bederft het uitzicht en ze zijn te groot, vinden ze. Maar de mensen begrijpen niet dat het intensief werk is om elke keer al die vuilniszakken uit de kliko's te halen. Ten tweede besparen we enorm op vuilniszakken, want die kisten kieperen we gewoon leeg in een container." De grote, blauwe vuilniszakken kosten namelijk vijftig cent per stuk. "En het is ook nog eens beter voor het milieu", voegt Jeroen toe.

Er staan nu ongeveer twintig van die kisten verspreid over de stranden tussen Bergen en Castricum. "We willen naar het dubbele gaan", aldus Marco. In de video hieronder zie je hoe zo'n kist in een container wordt geleegd.

