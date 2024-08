Creatieve jongeren toveren vergane reddingsboot om tot kunstwerk

Wat begon als een stoffige reddingsboot is maanden later flink versierd met spiegeltjes. Het heeft een vin van CD's en een enorme hengel met een discobal eraan. Is het een vis? Is het een duikboot? Iedereen kan er wat anders in zien.

Dit project komt uit de koker van de ELJA Foundation, de stichting probeert via kunst en cultuur jongeren met elkaar te verbinden. De kinderen komen voornamelijk uit Hilversum, maar ook uit Haarlem en Amsterdam. Volgens Niek is het maken van verbinding de afgelopen maanden aardig gelukt. "Het heeft mij positief verrast hoe zij hier binnen een dag thuis zijn. Vriendschappen zijn gesloten, de eerste liefdes zijn hier ontstaan. Het is erg inspirerend."

Het kunstwerk wordt aanstaande zondag, samen met de andere kunstwerken, onthuld op jongerenfestival Future Village in Amersfoort.